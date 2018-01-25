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LG анонсировала выпуск «убийцы» iPhone X

Вчера, 19:36

Южнокорейская компания LG в настоящее время переживает не лучшие времена. Поднять свои рейтинги и доходы фирма хочет за счёт нового смартфона, который должен стать «убийцей» iPhone X, как сообщает VladTime.

 По словам разработчиков, этот гаджет совершит настоящий переворот в сфере мобильных технологий. Некоторые эксперты предполагают, что смартфон будет представлять собой расширенную версию LG G7, которая уже скоро начнёт продаваться. Однако детали «убийцы» iPhone X компания пока не раскрывает.

До этого наиболее удачным для LG смартфоном стал V30, который порадовал многих уникальной камерой, оптика в которой была качественнее, чем во многих более профессиональных гаджетах для съёмки. Именно продажи этого девайса помогли фирме покрыть убытки и держаться дальше на плаву. Линейку G также признают неплохой для LG, хоть и без идеальных функций. Однако известно, что компания очень лобит проводить разные эксперименты, потому что же именно будет в «убийце» iPhone X, сказать в настоящее время крайне сложно.


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