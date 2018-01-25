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Спецназ США получит на вооружение костюмы «железного человека»

Сегодня, 13:59

Армия США приступила к реализации одного из самых масштабных проектов последнего времени. Американских военных планируют оборудовать суперсовременными костюмами «железного человека», способными защитить своего владельца от пулевых и осколочных ранений.

Командование армии США попросило профильные предприятия разработать кевларовые доспехи для солдат спецназа. Главными достоинствами костюмов «железного человека» станут повышенная устойчивость к колоссальным нагрузкам, а также абсолютная защита головы от пулевых и осколочных ранений. Серийное производство суперсовременной экипировки американские военные планировали наладить к началу 2018 года, однако произошла необъяснимая задержка.

Предполагается, костюмы «железного человека» для военнослужащих США спроектируют на основе экзоскелетов с нейросетью, из-за чего удастся в разы увеличить выносливость солдат. Стоимость кевларовых доспехов не сообщается. Известно, что стоимость прибора ночного видения для данных бронекостюмов составит 42 тысячи долларов.


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