GlobusGPS представит новый навигатор-смартфон GL-800S7

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Руководители GlobusGPS проводят подготовку к представлению навигатора-смартфона GL-800S7, в котором присутствуют мультимедийные опции. Устройство также может делать видеозапись дорожных событий.

Авторы гаджета GlobusGPS GL-800S7 оснастили его 4-ядерным процессором MediaTek, который имеет частоту 1,3 Ггц. Внутренняя память достигает 2 Гб, а внешняя 16 Гб. Также устройство имеет IPS-экран, яркий дисплей, и съемную аккумуляторную батарею. Помимо этого, присутствует и двойная основная камера. Операционная система для гаджета выбрана Android 7.0. По весу он достаточно легкий, достигает 151 грамм.

По комплектации есть зарядное устройство, чехол из силикона и крепления к стеклам. В продаже он появится в пяти цветовых вариациях: красной, зеленой, черной, золотой и голубой.