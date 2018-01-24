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Павел Дуров отправился на Всемирный экономический форум

Вчера, 19:13

Всемирный экономический форум стартовал 23 января 2018 года в Давосе, расположенном в Швейцарии. Туда уже вылетел создать мессенджера Telegram Павел Дуров, который рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Дуров продемонстрировал снимок, сделанный во время полёта из Лондона в Давос. Именно здесь с 23 по 26 января проводится Всемирный экономический форум. О чем именно Дуров будет говорить на мероприятии на данный момент неизвестно. По мнению подписчиков, создатель популярного мессенджера намерен представить новые разработки, влияющие на экономическое развитие в 21 веке.

Сам же экс-владелец социальной сети «ВКонтакте» планирует быть в Давосе около 2 дней.


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