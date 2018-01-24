Вчера, 18:04

На размещенном на днях в Интернете коротком видеоролике запечатлен смартфон Samsung Galaxy S9. Презентацию устройства разработчики планируют провести во время выставки MWC 2018, которая запланирована организаторами в феврале текущего года.

Недавно в интернете была размещена информация с многочисленными схемами и деталями нового устройства, что и повлияло на формирование мнения о том, каким будет гаджет.

На опубликованном ролике некий пользователь определяет степень чувствительности экрана смартфона. Видео заставило зрителей поверить в то, что перед ними действительно новая модель от компании Samsung. Несмотря на то, что видео очень короткое, и большая часть телефона обрезана, у пользователей появилась возможность оценить дизайн поближе. Отмечается, что данный телефон очень похож на предыдущую модель, однако отличается от него более изящным «подбородком».

Вероятнее всего, Galaxy S9+ будет похож на Galaxy S9, однако производители оснастят его некоторыми улучшениями. Например, сканер отпечатков пальцев будет размещен на правильном месте устройства. А футуристический дизайн их предшественника не позволит назвать его устаревшим, даже несмотря на современные стандарты.