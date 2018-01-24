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В Индии KFC запустит свой дрон с куриными крылышками

Сегодня, 14:50

В Индии креативные менеджеры сети ресторанов быстрого питания KFC готовит необычную акцию. В 12 заведениях страны в течение двух дней посетители могут купить куриные крылышки в комплекте с деталями беспилотного летательного аппарата.

Разработчикам необычного аппарата удалось сохранить дизайн фирменной коробки KFC, при этом, создав из нее основу каркаса дрона. Остальные детали и фрагменты, например, электромоторчик, аккумулятор и пульт управления будут размещены в коробке рядом с аппетитными куриными крылышками. Управляется дрон с помощью специального приложения.

«Куриный» беспилотник, судя по рекламному ролику, может совершать достаточное количество маневров, чтобы привести в восторг не только детей, но и взрослых. Стоимость креативной коробки пока не озвучена. Напомним, KFC в Дели еще два года назад предлагала посетителям коробки с едой, которые одновременно служили зарядным устройством для смартфонов. В Канаде KFC продавала корзины с курицей за биткоины.


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