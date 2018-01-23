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Горков: В России нужно развивать искусственный интеллект

Вчера, 22:21

Россия должна заниматься развитием искусственного интеллекта. С такой инициативой выступил руководитель ВЭБ Сергей Горков.

По его словам, нужно создать экосистему, с помощью которой можно улучшать свои позиции в экономике как ведущим компаниям, так и незначительным коммерческим стартапам. Приоритетом в данной сфере, по мнению Горкова, являются блокчейн, искусственный интеллект и квантовые технологии. Глава ВЭБ утверждает, что РФ в настоящее время уже считается лидером, но необходима дальнейшая работа в данном направлении.

Горков считает, что главным событием ушедшего года стало развитие искусственного интеллекта. Специалист говорит, что данный механизм способен за три дня переиграть живого человека в логические игры. Сергей Горков признается, что сам является активным поклонником таких проектов, а поэтому прекрасно понимает, что искусственный интеллект сможет за 72 часа познать то, что люди не смогли узнать на протяжении 30 лет собственной жизни.


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