Составлен ТОП-10 смартфонов 2-й половины января

Вчера, 20:54

Обнародован список десяти самых популярных смартфонов 2-й половины января этого года. Рейтинг составили аналитики мобильного рынка.

Внимательно изучив рынок, эксперты отдали первое место Xiaomi Redmi Note 5. Информация о нем в СМИ подогревает интерес к гаджету, в связи с чем во второй половине января его признали самым лучшим. Вторая позиция также отдана устройству компании Xiaomi Mi A1. Далее идет Samsung Galaxy A8 (2018). О модели от южнокорейского производителя в прессе появляются определенные новости, начиная его параметрами и завершая обзорами с стороны ведущих изданий.

Четвертое-шестое места остались за такими мобильными гаджетами - Oppo F5, Samsung Galaxy J7 Pro, Samsung Galaxy A8+ (2018) соответственно. Позицией ниже расположился снова технологический элемент Xiaomi: Redmi 5A. Он является наиболее бюджетным в рейтинге и самым доступным по стоимости.

Самые последние восьмое, девятое и десятое места аналитики предоставили Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Redmi Note 4 соответственно.