В «Лаборатории Касперского» прокомментировали планы Telegram о запуске блокчейн-платформы

Вчера, 19:15

Сотрудник «Лаборатории Касперского» прокомментировал ситуацию с запуском блокчейн-платформы. Так, вице-президент по связям с государственными органами Антон Шингарёв поддержал намерения Telegram в процессе новой разработки.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) отличная новинка на рынке пользователей. Такого мнения придерживаются специалисты «Лаборатории Касперского». Известно, что новость с использование новой технологии уже назвали великолепной, удивительной. Также известно, что платформа блокчейна уже считается технологией будущего и активно используется в мире.

«Чем больше проектов на основе блокчейна - тем лучше.», - рассказал Антон Шингарев.

Новость о запуске обновления обсудили на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии.