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Ученые создали экзоскелет руки, управляемый силой мысли

Сегодня, 11:46

Ученые из Лозанны сделали революционный шаг в разработке аппаратов, облегчающих жизнь людям с ограниченными возможностями. Конструкторам удалось разработать экзоскелет руки, которым можно управлять силой мысли без внедрения в организм специальных электродов.

В основу изобретения положено взаимодействие мозга с компьютером, настроенным на определенные алгоритмы. Сам «пульт управления» представляет собой тонкий шлем, в котором располагаются специальные датчики, соединенные с запястьем руки и пальцами. Причем сама конструкция почти не заметна для постороннего взгляда.

Пациенту достаточно лишь мысленно воспроизвести необходимое на данный момент движение и рука тут же выполняет его. При этом активизируются также и доли мозга, которые отвечают за функционирование второй руки. По словам разработчиков, аппарат может быть также применен и для других категорий инвалидов. Имеется и голосовой вариант. В настоящее время изделие проходит массовое тестирование пациентами с травмой позвоночника.


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