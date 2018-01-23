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«Сбербанк» запустил собственного оператора сотовой связи в Москве

Сегодня, 10:30

Компания «Поговорим», являющаяся «дочкой» «Сбербанка», сообщила о запуске на территории Москвы собственного оператора сотовой связи. На официальном портале структуры самого крупного отечественного банка появилась форма для заказа SIM-карт.

Тарифы оператора сотовой связи компании «Поговорим» для жителей Москвы пока что не сообщаются. Составить свои прогнозы, относительно стоимости мобильных услуг, специалисты пытаются с помощью уже известных тарифов в Санкт-Петербурге. Жителям Северной столицы «дочка» «Сбербанка» предоставила 32 варианта абонентских тарифов, в которых пользователи сами могут выбирать для своего будущего пакета количество минут на разговоры и трафик интернета.

Предполагается, «Поговорим» сохранит для московского региона бонус в виде бесплатных 500 мегабайт сетевого трафика и 50 разговорных минут. Согласно прогнозам экспертов «Сбербанка», за 2018 год новый оператор сотовой связи может получить от 200 до 400 тысяч абонентов.


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