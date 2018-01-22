Microsoft засудит пользователей Windows 10 в России, отключивших автообновление

Вчера, 18:29

Отключение автоматических обновлений операционной системы Windows 10 влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Многие пользователи ОС Windows 10 не любят читать лицензионные соглашения перед установкой, что объясняется их большим объемом и тяжелым для восприятия текстом. Поэтому они соглашаются со всеми условиями не прочитав их. Однако там указано, что отключать автоматические обновления Windows 10 запрещается.

Один россиянин на официальном форуме Microsoft поинтересовался, как он полностью может отключить автоматические обновления системы, которые занимают большой объем встроенной памяти, а на его ПК их всего 32 ГБ. В ответ сотрудник компании предостерег, что этого делать не стоит, так как корпорация в таком случае имеет право обратиться в суд.

Такое действие нарушает одновременно два закона российского законодательства, и будет квалифицироваться как незаконное использование ПО, со всеми юридическими последствиями.

Таким образом, корпорация способна засудить всех пользователей России, которые отключат автообновления. Модератор утверждает, что пользователи рискуют понести как административную, так и уголовную ответственность, что предусмотрено действующим законодательством страны.

Существует только один способ избавиться от ненужных обновлений - начать пользоваться другой операционной системой.