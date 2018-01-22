VistaNews.ru


Microsoft засудит пользователей Windows 10 в России, отключивших автообновление

Вчера, 18:29

Отключение автоматических обновлений операционной системы Windows 10 влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Многие пользователи ОС Windows 10 не любят читать лицензионные соглашения перед установкой, что объясняется их большим объемом и тяжелым для восприятия текстом. Поэтому они соглашаются со всеми условиями не прочитав их. Однако там указано, что отключать автоматические обновления Windows 10 запрещается.

Один россиянин на официальном форуме Microsoft поинтересовался, как он полностью может отключить автоматические обновления системы, которые занимают большой объем встроенной памяти, а на его ПК их всего 32 ГБ. В ответ сотрудник компании предостерег, что этого делать не стоит, так как корпорация в таком случае имеет право обратиться в суд.

Такое действие нарушает одновременно два закона российского законодательства, и будет квалифицироваться как незаконное использование ПО, со всеми юридическими последствиями.

Таким образом, корпорация способна засудить всех пользователей России, которые отключат автообновления. Модератор утверждает, что пользователи рискуют понести как административную, так и уголовную ответственность, что предусмотрено действующим законодательством страны.

Существует только один способ избавиться от ненужных обновлений - начать пользоваться другой операционной системой.


Поделиться:

Похожие новости


  • Вадим
    Вчера, 19:14

    Еще один повод отказаться от Windows

  • Аап
    Вчера, 20:00

    Пускай нюхают в своём мелкософте, у нас за лицензию то никто не платит, вот они наивные.

  • Вадим
    Вчера, 20:25

    Уже давно пора запретить предустановку Windows на компы и ноуты, реализуемые в розничной сети. А в учебных заведениях запретить бюджетное изучение продуктов от Microsoft. Необходимо систему образования ориентировать на российские защищенные информационные технологии и обеспечивать бюджетное обучение детей и студентов. Все коммерческие программные продукты могут изучаться по желанию учащихся только на платной основе.

  • Петр
    Вчера, 20:48

    Они совсем что-ли? Вот это новости. Тогда переходим на линукс. Пускай запрещают продажу с предустановленой виндой, там никто ничего не принимает в соглашении и вариантов не дают. Пугают судом, пусть сами в судах отвечают.

  • Дмитрий
    Вчера, 20:54

    Ставьте один из дружелюбных дистрибутивов Linux. Для видео и интернета пойдёт. Офисные документы можно в принципе создавать тоже. Latex, математику есть

    С играми сложнее, но это игры...

    И главное - все обновления - под вашу ответственность. Что хотите то и ставите.

  • Focus
    Вчера, 21:22

    Ахаха, глупые Майки) Их слежку, программы 'важные', обновления можно нахрен выключить. И никто не обязан обновлять систему. Не обновляю винду с конца 2016 года.

  • Лоло
    Вчера, 21:35

    Ну ну задолбаютя судится

  • Natalia Korneychuk
    Вчера, 22:07

    Линукс, я выбираю тебя!

  • Юрий
    Вчера, 22:10

    Я отключил и что дальше? Засудите меня)

  • Alterstar
    Вчера, 22:25

    Лол удачи им!

  • rapp
    Вчера, 22:43

    чево мы значит платим им за лицуху а они на судить вот пи***ы

  • auuu
    Вчера, 22:48

    ДОсвидания Микрософт!!! Linux, привет!

  • Sergei Maximov
    Вчера, 23:02

    У меня лицензия за 500р и обновления включены. Купил 6 лет назад. С тех пор ни одной переустановки, ни одного вируса, ни одного бсода. Оперативки 16гб хватает на все с головой

  • VV
    Вчера, 23:08

    Если то, что пишут правда, то, я думаю, скоро Микрософт будет общаться с ФАС за навязывание услуг.

  • Макс
    Вчера, 23:10

    Мы разрешим отключать автообновления, которые отключать нельзя, по этому мы вас засудим... логично...

  • Taras
    Сегодня, 00:00

    Не нужны нам ваши обновления. Только память засоряют.

  • Волеро
    Сегодня, 00:02

    А че за виндовс надо платить???

    • Оставить комментарий

    Введите код:
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

    Cамое популярное в социальных сетях

    Vista News

    О VistaNews.ru

    На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

    Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

    Ресурс может содержать матриалы 18+

    Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

    Дополнительная информация

    © Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.