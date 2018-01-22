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После отработанной недели был уволен первый в мире робот-продавец

Сегодня, 16:14

Первый в мире робот-продавец не смог найти контакт с руководством. После трудовой недели он был уволен. Причиной стали неумение консультировать покупателей и отсутствие юмора.

Робот Pepper стал первым в мире официально принятым на работу роботом в продуктовый магазин Margiotta Food & Wine в Эдинбурге. Однако запись в трудовую книжку робота оборвалась его срочным увольнением. Причиной такого поступка руководства магазина стало неумение консультировать покупателей. Также к минусам робота приписали отсутствие смешных шуток.

Наученный консультировать робот на вопрос «Где купить молоко?» отвечал «В разделе молочных продуктов».

К слову, робота Pepper разработали в японской компанией SoftBank в 2015 году. Человекоподобная машина должна была заменить секретарей в компаниях и выступать в качестве собеседника для одиноких людей. Информацию сообщает Digital Trends.


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