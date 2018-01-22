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Apple внедрили в камеру iPhone стилизацию фотографий под снимки Мохаммеда Али‍. Компания добавила данную технологию в последнее обновление програмного обеспечения модели iPhone X.

Функция Portrait Lighting получила новый режим под названием Double-Greatest. Это даст возможность делать свои портреты в стиле знаменитого Мохаммеда Али. Кроме того, данные фотографии имеют готовые подписи, которые являются личными высказываниями спортсмена с целью мотивации автора снимка.

Следует напомнить, что Али чемпион Олимпийских игр и чемпион мира по боксу в тяжёлом весе. Умер летом 2016 года в 74 года. Последнее время лечился от болезни Паркинсона.