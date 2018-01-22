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Программисты рассказали о скрытых функциях iPhone X

Сегодня, 09:47

Новый смартфон «яблочной» компании iPhone X продолжает всё больше набирать популярность. Однако не многие владельцы модного гаджета знают о секретных функциях юбилейного смартфона.

Опытные программисты поделились некоторыми секретами, которые будут полезны для каждого владельца iPhone X. К примеру, в настройках смартфона присутствует функция Peek Zoom, и если её включить, то можно будет увеличивать любую часть экрана гаджета, что поможет лучше рассмотреть картинку или видео.

Также с отсутствием кнопки «Домой» многие потеряли возможность делать скриншоты. А иногда они бывают очень полезными. Однако хакеры рассказали, как сделать снимок экрана и без кнопки «Домой». Нужно всего лишь зажать кнопку Siri и переключателя звука.


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