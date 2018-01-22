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Amazon планирует открыть в США магазин без продавцов и касс

Сегодня, 09:37

Amazon планирует открыть в США магазин без продавцов и касс. Первый магазин будет запущен в городе Сиэтл 22 января.

Стало известно, что тестирование Amazon Go длилось год и только теперь закончено. На протяжении всего этого времени в магазине "отаваривались" лишь работники компании (имитация покупок товара и еды). Теперь же "умный" магазин доступен для обычных клиентов. Покупатель может войти в магазин попросту приложив свой телефон к специальному таблу у входа. Технология, основанная на компьютерном наблюдении, будет контролировать действия посетителей таким образом, чтобы они клали на полку то, что взяли. После того, как человек выходит из магазина, с его кредитной карты, привязанной к аккаунту Amazon, автоматически списывается нужная сумма покупки.


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