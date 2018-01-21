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Специалисты из Euromonitor International определили тренды на 2018 год

Вчера, 19:15

Специалисты из компании Euromonitor International определили, какие тренды и тенденции станут самыми главными на потребительском рынке в 2018 году.

Эксперты сообщают, что по мере роста мировой экономики в 2018 году впервые с 2011 года потребительские расходы вырастут до рекордного уровня. Но смена потребительских предпочтений внесёт в бизнес некое смятение. Это связано с интернетом и мобильными технологии, которые играют в этом процессе основную роль.

Специалисты считают, что в 2018 году мейнстримом станет дополненная реальность, которая будет сочетаться с цифровыми технологии. Именно они помогут компаниям создавать для покупок приложения, чтобы вещь можно было «рассмотреть со всех сторон».

На этом фоне возрастёт и сфера iДизайна, которая позволит людям выбирать желаемый цвет, принт и форму покупаемой вещи. Это станет возможным при помощи специальных приложений или же онлайн на сайтах компаний.

Ещё одним трендом, как считают специалисты, станет производство персонализированных товаров для здоровья человека. В этих устройствах будет учитываться генетические особенности владельца, которые оно получит при помощи анализа крови, ДНК и так далее.

Кроме этого, как считают аналитики, в моде будет здоровый образ жизни, потребители с так называемой «активной» жизненной позицией – это толерантные и солидарные граждане, «адаптированные» к повседневной жизни бизнесмены, которые подстраивают своё дело под свой образ жизни, недоверчивые потребители, «выживальщики», на которых кризис 2008-2010 годов отразился больше всего, а также заёмное и совместное потребление, когда люди не покупают что-то, а берут в аренду.


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