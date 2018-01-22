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Эксперты рассказали, как пользоваться смартфоном зимой

Сегодня, 04:30

Эксперты, занимающиеся вопросом технологий, дали несколько рекомендаций, как пользоваться смартфоном в условиях сильного мороза. Ведь, как известно, от холода устройство садится быстрее, а зачастую пользователю неудобно каждый раз снимать перчатки, чтобы ответить на звонок или просто что-нибудь посмотреть.

Чтобы гаджет не сел очень быстро, оставив владельца в дискомфортном положении, необходимо пользоваться термоустойчивыми чехлами. Для того, чтобы без проблем работать с устройством в холодных условиях отлично подойдут специальные перчатки.Так, на перчатках установлены датчики, на которые сенсор среагирует.
Еще один способ пользоваться смартфоном в морозы голосовой помощник. Стоит всего лишь ввести команду и устройство выполнит необходимую функцию. Также можно использовать гарнитуру вместо ручного управления.


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