Японские ученые: Волосы в носу поможет удалить смартфон

Вчера, 17:04

Японские ученые шокировали мир очередной необычной разработкой. Специалисты предлагают удалять волосы в носу при помощи нового аксессуара, который крепится к любой модели смартфона.

Разработчик компании из Японии Thanko на днях презентовали новое устройство, которое с легкостью удаляет волосы в носу, при этом его можно использовать в любой удобный момент. Сообщается, что устройство имеет небольшие параметры и крепится прямо на смартфон. После чего человек может легко убрать волоски в носу.

Стоимость гаджета составляет 13 долларов. Разработчики утверждают, что аппарат не требует подзарядки или дополнительной батареи, важно, чтобы работал сам смартфон. Примечательно, что аппарат работает как на Android, так и в iOS.