6 новинок, которые понадобятся Galaxy S9, чтобы обойти iPhone X

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Перед большим релизом одной из крупнейших корпораций мира, которую так любят сравнивать с Apple, специалисты взялись подытожить, что же понадобится новенькому Galaxy S9, чтобы стать смартфоном лучше, чем iPhone X.





Таких особенностей эксперты насчитали шесть штук. Первое: Samsung должен был поработать над дизайном. Предыдущий S8 продвинул корейцев на несколько шагов вперёд, имея недочёты. Но, похоже, безрамочный экран и удобное расположение сканера отпечатка пальца тоже сделают своё дело. Второе: дисплей. Даже когда Samsung поставляла комплектующие для Apple, у них не получалось сделать картинку ярче и насыщеннее конкурентов. Предположительно, это теперь изменится. В-третьих, камера S9 обещает делать живые фото – то, чего так не хватало предшественнику.



На четвёртом месте процессор Snapdragon 845, который точно не сделает «девятку» быстрее самого быстро смартфона. Но эффективность тоже считается. Этот чип главным образом повлияет на графику и производительность гаджета, а скорость менее важна покупателю. Пятое: на фоне конкурентов от Google и Apple голосовой помощник Bixby выглядит очень нелепо. Вряд ли корпорация им занялась, поэтому в этом пункте улучшений ждать не стоит. И последнее: если Samsung выпустит свою AR-технологию вместе с телефоном, эксперты прогнозируют ему продажи лучше, чем у iPhone X.