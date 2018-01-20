В Германии блогеры сделали из ванны летательный аппарат

Вчера, 20:42

В Германии талантливые блогеры сделали из обыкновенной ванны летательный аппарат. Работу над транспортом молодые люди разместили на видеохостинге YouTube.

Блогеры из Германии, вооружившись специальной техникой и любопытством, сконструировали из обычной ванны настоящий летательный аппарат. Для тестирования своего транспортного средства в полете парни в официальном порядке получили специальное разрешение со стороны представителей местного правительства. Ролик, который показывает о работе и жизни юных техников, опубликован на видеохостинге YouTube.

Когда все было закончено, один из разработчиков, видимо, самый смелый, закрепил камеру у себя на шлеме и отправился на летающей ванне за бургерами. Примечательно, что для мягкой посадки авиатранспорта инженеры-любители использовали поролон, примотав его ко дну ванны.