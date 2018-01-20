Вчера, 23:15

Руководство компании Apple может снять iPhone X с производства из-за низкого спроса. Ситуацию прокомментировал Мин-Чи Куо, аналитик KGI Securities.

По словам экспертов, в 2018 году на мировой рынок поступит 18 миллионов iPhone X, но разработчик в лице Apple заявлял о 25-30 миллионах единиц. Мин-Чи Куо заявляет, что это спровоцировано низким спросом на «яблочные» гаджеты в Китае, что повлечет прекращение производства после обновленного варианта. Китайским гражданам не нравится вырез в верхней области OLED-дисплея, из-за чего полезную площадь занимают Face ID и фронтальная камера.

Согласно слухам, Apple готовит три модификации «десятки», что значительно повысит позиции корпорации на рынке. Несмотря на снижение продаж, компания окажется в плюсе на 5%. В России iPhone X уже значительно упал в цене, перешагнув психологическую отметку.