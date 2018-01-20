В России IPhone X упал в цене ниже психологической отметки

Вчера, 17:23

В России гаджет IPhone X от Apple упал в цене ниже психологической отметки. На просторах Интернета его можно купить за 59,4 тысячи рублей.

В конце осени 2017 года стартовали продажи знаменитого IPhone X, полноценный вариант стоил 92 тысячи рублей. Гаджет получил от Apple множество премиальных функций, включая технологию Face ID, но за такие деньги купить его смог не каждый, хотя очереди занимались за несколько часов до открытия магазинов.

Когда ажиотаж вокруг новинки стих, в точках официальных продаж были зафиксированы новые цены. Сейчас базовый вариант IPhone X стоит 80 тысяч рублей. Если поискать девайс на просторах Интернета, то 64-гигабайтную версию можно купить за минимальные 59,4 тысячи рублей, а это ниже психологической отметки. Такая экономика позволит приобрести к гаджету аксессуары, среди которых чехлы и наушники.