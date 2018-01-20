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Разработана «электронная кожа» для технологий виртуальной реальности

Сегодня, 16:09

Ученые в Дрездене разработали специальный датчик в виде пленки, который фиксируется на настоящую кожу, превращаясь в электронное устройство, взаимодействует с виртуальными мирами и может использоваться для управления виртуальными объектами.

Такое устройство является альтернативой стандартным виртуальным системам с использованием перчаток и очков. Разработка способна определять свое положение в магнитных полях, благодаря чему точно переносит в компьютерные реалии тончайшие перемещения.

Специалисты из Центра Гельмгольца задались целью разработать альтернативу существовавшим видам погружения в компьютерную реальность, которая будет лишена имеющихся у них недостатков. Возникла идея создать электронную кожу на датчике из сверхтонкой фольги. Такая кожа прикладывается к ладоням человека, и фиксирует внешние магнитные поля, по отношению к которым регистрирует свое положение во внешней среде, и воссоздает положение ладоней в пространстве. Благодаря такой технологии, рука способна быть полностью отображена в виртуальной сцене, и сможет выполнять мельчайшие детали и движения. К тому же, электронная кожа небольших габаритов потребляет немного электроэнергии, что выгодно отличает ее от других устройств.

Ученые убеждены, что их разработка станет популярной при создании новых технологий, и может быть использована в медицине, робототехнике, при создании видеоигр, и в системе безопасности.


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