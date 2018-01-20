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После обновления ПО смартфоны Honor View 10 начнут распознавать лица

Вчера, 22:15

Представители крупнейшей в мире технологической компании Huawei рассказали о том, что их смартфоны Honor View 10 после очередного обновления программного обеспечения обзаведутся функцией распознавания лица.

Новая функция будет доступна абсолютно для всех владельцев китайского смартфона. С момента обновления ПО каждый Honor View 10 сможет распознать лицо своего хозяина. Теперь чтобы разблокировать телефон, нужно будет просканировать лицо при помощи основной камеры устройства, что делает процесс крайне неудобным.

Кроме этого, стоит помнить о том, что разблокировка будет проходить не на уровне железа, а на программном уровне при помощи, скорее всего, нейросетей, потому что Honor View 10 не обладает необходимыми сканерами. Примечательно, что в наше время только iPhone X способен распознавать лицо при помощи датчиков, больше не один телефон ими не обладает.


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