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Стартовали продажи «умных» часов-трансформеров

Сегодня, 03:45

Компания Shell начала продажу своей разработки – «умных» часов, способных преобразовываться в маленький смартфон на Android.

Внешне данный гаджет никак не отличается от стандартных часов, однако при возникшей необходимости воспользоваться устройством в режиме телефона, необходимо лишь нажать на подпружиненные выступы, и вывернуть экран телефона из специального крепления. Один из выступов оснащен встроенным микрофоном, а другой - динамиком.

Невзирая на небольшие габариты смартфона, они по своим функциям никак не уступают обычным мобильным устройствам. Его функции включают Wi-Fi, Bluetooth, GPS и GSM и встроенный динамо-генератор, а также фото- и видеосъемку при помощи камеры на 12 мегапикселей, способной вращаться вокруг оси, и абсолютно водонепроницаемый дизайн.


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