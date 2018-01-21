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Раскрыты внешний вид и характеристики «раскладушки» Gionee W919

Сегодня, 02:45

В интернете появились подробности о характеристиках нового смартфона-«раскладушки» Gionee W919. Кроме того, появились и презентационные снимки нового аппарата, на которых можно рассмотреть внешний вид новинки.

Известно, что аппарат сделан в форм-факторе «раскладушка». На внутренней и внешней стороне телефона расположены два сенсорных экрана по 4,2 дюйма с HD-разрешением, то есть 1280х720.

Работать Gionee W919 будет на восьмиядерном процессоре, но какого производителя пока что не известно. Предполагается, что частота одного ядра составит 2,5 ГГц. Что касается оперативной памяти, то её будет установлено 6 гигабайт, что является в наше время золотым стандартом. Что касается постоянной памяти, то её размер составляет 128 гигабайт.

Основная камера будет иметь 16 мегапикселей, а фронтальная 5 мегапикселей. Работать Gionee W919 будет от аккумулятора в 3000 мАч и под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


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