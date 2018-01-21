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Samsung стал самым клонируемым смартфоном 2017 года

Сегодня, 01:45

Стали известны результаты рейтинга самых клонируемых смартфонов 2017 года. На первом месте находится гаджет от известной фирмы Samsung. Именно его за минувший год чаще дела китайские производители.

Как выяснилось, около 3% смартфонов на рынке были на самом деле китайскими подделками. Из них больше третьей части общего количества устройств занимали гаджеты Samsung. Особое внимание среди китайских производителей привлекла модель Samsung Galaxy S7 Edge Europe Edition. Данная версия из Китая заняла второе место. На третьем и четвертом месте оказались Galaxy S7 и Galaxy W2016. Также среди десятков клонов нашли свои позиции Galaxy W2017, Galaxy S8+ и еще одна модель Galaxy S7 Edge.
На втором месте в рейтинге, как ни странно, стоит "яблочная корпорация" Apple. Конечно же, самой частой подделкой оказался iPhone 7 Plus. Он занял пятую строчку в общем списке.
Далее свои места занимают Xiaomi с результатом 4,75%, Oppo (4,66%) и Huawei (3,4%).


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