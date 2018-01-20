Google и YouTube ужесточат цензуру перед выборами в Конгресс США-2018

Сегодня, 11:34

Представители компании-владельца Google заявили, что работают над ужесточением цензуры на своих ресурсах в преддверии выборов в Конгресс в 2018 году.





Согласно словам руководителей Alphabet Inc., данные меры будет предприняты в связи с многочисленными скандалами о шпионаже и вербовке, которые обрели всемирную огласку в 2016 году при выборах президента США. Как узнали журналисты VistaNews, видеохостинг YouTube сейчас нанимает большое количество сотрудников, которые совместно с компьютерами будут анализировать контент и решать, что негативно влияет на выборы, а что – нет.



Что касается поисковика Google, то их процесс отбора будет идентичен. Только их сотрудники будут мониторить всю текстовую (и иногда визуальную) информацию, которая будет появляться на платформе. По мнению руководства, вопрос «правильности» остаётся открытым, поскольку деятельность корпорации глобальна. Однако они пообещали быть настолько объективными, насколько это возможно.