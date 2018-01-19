VistaNews.ru


В сети появилось видео испытаний летающего сегвея

Вчера, 19:51

Видеоролик с демонстрацией тестового полёта сегвея Zapata Ezfly от французской компании Zapata появился накануне в сети. На представленных кадрах видно, как пилот преодолевает на агрегате дистанцию над озером в американском штате Техас.

Видео было опубликовано на канале бренда в YouTube. На записи, снятой в октябре прошлого года, несколько испытателей в защитных костюмах по очереди берут контроль над сегвеем и демонстрируют его возможности полёта над землёй и водой. По некоторым данным, данное транспортное средство, которое по своему внешнему виду больше напоминает ступу, имеет потолок высоты в три километра, а также предельную скорость 150 км/ч.


Ране мы писали, что на выставке CES 2018 представили прототип робота-полицейского Nimbo. Создатели андроида из компании Turing Video использовали для его базы гироскутер Segway.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.