В сети появилось видео испытаний летающего сегвея

Вчера, 19:51

Видеоролик с демонстрацией тестового полёта сегвея Zapata Ezfly от французской компании Zapata появился накануне в сети. На представленных кадрах видно, как пилот преодолевает на агрегате дистанцию над озером в американском штате Техас.

Видео было опубликовано на канале бренда в YouTube. На записи, снятой в октябре прошлого года, несколько испытателей в защитных костюмах по очереди берут контроль над сегвеем и демонстрируют его возможности полёта над землёй и водой. По некоторым данным, данное транспортное средство, которое по своему внешнему виду больше напоминает ступу, имеет потолок высоты в три километра, а также предельную скорость 150 км/ч.



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