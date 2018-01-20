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На Play Station 4 впервые появилась пиратская игра. Ею оказалась демоверсия известной Sillent Hills - PT.

Хакерам удалось взломать консоль при помощи програмного обеспечения в декабре прошлого года. Кроме этого энтузиасты выложили инструкцию, как именно совершить взлом приставки. Минусом этого является то, что пользователи данных приставок не смогут играть через сеть. Управление портала обьясняет, что в ближайшем будущем будет значительно упрощена схема установки патчей, а образы игр будут постоянно выкладывать. Что касается самой демонстрации работы взломанной приставки, то хакеры тестировали P.T. Следует напомнить, что прошивка 5.03 является самой последней версией пограмного обеспечения вышеупомянутой консоли.