В Интернет сети появилось видео гоночного танка

Вчера, 20:30

В Интернете появилось видео гоночного танка Ripsaw. Разработчиком новинки выступает компания Howe & Howe. Известно, что изначально планировали создать военный «хит» с двигателем на 1,5 тыс. лошадиных сил.

Разработка компании Howe & Howe стала новатором на рынке военной техники и пользовательской техники. Танк Ripsaw создали братья-близнецы Майк и Джефф Хоу. После первого выпуска танка его «переделали» под гражданских потребителей. С начала 2013 года модификация танка Ripsaw EV3-F1 получила новые опции: две гусеницы, гоночную подвеску, длину 2,4 метра, 1,5 тыс. лошадиных сил. Стоимость агрегата не разглашается.

Известно, что модель идеально подходит для отдыха на природе. Чтобы собрать такой Ripsaw EV3-F1 нужно около 6 месяцев. По предварительным подсчетам цена составляет около полмиллиона долларов. Информацию предоставляет издание Daily Mail.