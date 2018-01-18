Apple начала продажу «умных» зубных щеток

Вчера, 18:43

Разработчики компании Apple не сидят, сложа руки и кроме революционных смартфонов готовы придумывать и другие устройства, отличающиеся присутствием «интеллекта». На сайте корпорации появилось предложение «умной» зубной щетки под названием Colgate Smart Electronic Toothbrush E1.

Как заявлено в аннотации к устройству, щетка взаимодействует только с iPhone последних поколений. К ней, в качестве главных носителей искусственного интеллекта прилагаются устройства iOS Colgate Connect и Apple Watch. Все удовольствие стоит 99 долларов. По мнению разработчиков, это совсем недорого, учитывая все полезные функции устройства.

Во-первых, пользователь получит рекомендации и правильной чистке зубов. Во-вторых, устройство составит карту ротовой полости владельца, с учетом всех последующих изменений, связанных с визитом к дантисту или другими неприятностям. Apple совместно с Colgate не забыли и про детей, для которых теперь чистка зубов станет полезным развлечением. За правильную и тщательную чистку юный пользователь будет получать виртуальные монеты.