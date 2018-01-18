VistaNews.ru


Apple начала продажу «умных» зубных щеток

Вчера, 18:43

Разработчики компании Apple не сидят, сложа руки и кроме революционных смартфонов готовы придумывать и другие устройства, отличающиеся присутствием «интеллекта». На сайте корпорации появилось предложение «умной» зубной щетки под названием Colgate Smart Electronic Toothbrush E1.

Как заявлено в аннотации к устройству, щетка взаимодействует только с iPhone последних поколений. К ней, в качестве главных носителей искусственного интеллекта прилагаются устройства iOS Colgate Connect и Apple Watch. Все удовольствие стоит 99 долларов. По мнению разработчиков, это совсем недорого, учитывая все полезные функции устройства.

Во-первых, пользователь получит рекомендации и правильной чистке зубов. Во-вторых, устройство составит карту ротовой полости владельца, с учетом всех последующих изменений, связанных с визитом к дантисту или другими неприятностям. Apple совместно с Colgate не забыли и про детей, для которых теперь чистка зубов станет полезным развлечением. За правильную и тщательную чистку юный пользователь будет получать виртуальные монеты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.