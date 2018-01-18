В Норвегии создали первый в мире VPN–роутер

Вчера, 18:36

Норвежские разработчики создали первый в мире роутер, который представляет собой программу для безопасного сёрфинга в Интернете – функцию VPN.





Для тех, кто всегда обеспокоен своей безопасностью в онлайн-пространстве, специалисты из компании Biltmore Technologies создали девайс, способный предоставить доступ в Сеть из любой точки мира, даже если юзер находится у себя дома. Такая функция, и не только она, появилась вместе с проектом норвежцев, который они назвали LinXbox. Данный роутер имеет массу преимуществ над другими устройствами. Во-первых, как уже было упомянуто, он предоставляет приватный доступ в Интернет под зашифрованным соединением и беспроводным подсоединением к сети TOR. В маленькой коробочке также содержатся 256-битный алгоритм AES, множество соединений со странами для безопасного пользования Интернетом, распределённый и выделенный IP, простой дизайн.



Единственная проблема, с которой столкнулись разработчики, - недостаток финансов, рассказывают журналисты «ВистаНьюс». Сейчас роутер доступен на сайте Kickstarter за 36 фунтов. Предполагаемый старт поставок начнётся уже в мае этого года. И если стартап наберёт достаточную сумму и на их разработку будет спрос, LinXbox быстро появится на витринах мировых магазинов.