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В Норвегии создали первый в мире VPN–роутер

Вчера, 18:36

Норвежские разработчики создали первый в мире роутер, который представляет собой программу для безопасного сёрфинга в Интернете – функцию VPN.

 Для тех, кто всегда обеспокоен своей безопасностью в онлайн-пространстве, специалисты из компании Biltmore Technologies создали девайс, способный предоставить доступ в Сеть из любой точки мира, даже если юзер находится у себя дома. Такая функция, и не только она, появилась вместе с проектом норвежцев, который они назвали LinXbox. Данный роутер имеет массу преимуществ над другими устройствами. Во-первых, как уже было упомянуто, он предоставляет приватный доступ в Интернет под зашифрованным соединением и беспроводным подсоединением к сети TOR. В маленькой коробочке также содержатся 256-битный алгоритм AES, множество соединений со странами для безопасного пользования Интернетом, распределённый и выделенный IP, простой дизайн.

Единственная проблема, с которой столкнулись разработчики, - недостаток финансов, рассказывают журналисты «ВистаНьюс». Сейчас роутер доступен на сайте Kickstarter за 36 фунтов. Предполагаемый старт поставок начнётся уже в мае этого года. И если стартап наберёт достаточную сумму и на их разработку будет спрос, LinXbox быстро появится на витринах мировых магазинов.


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