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В 2019 году вырез на экране iPhone станет меньше

Вчера, 20:38

Разработчики iPhone X учли критику одного из недостатков смартфона, касающегося большого выреза на экране для фронтальной камеры и датчиков дополнительных фунтов. В компании Apple намерены устранить этот досадный огрех, но не раньше следующего года.

В Apple справедливо считают, что кардинальные изменения в уже существующем дизайне iPhone X не принесет польза, а лишь вызовет раздражение тех пользователей, которые уже считают революционный смартфон предтечей нового стиля. Также в этом году разработчики применят в конструкции очередных безрамочных флагманов то же решение, что и в iPhone X.

Характерно, что сообщение от Apple пришло сразу после размещенной информации о намерениях разработчиков из Samsung учесть недостаток, существующий в iPhone X. Напомним, что южнокорейская компания уже запатентовало устройство, где фронтальная камера перенесена в правый верхний угол. Причем конфигурация экрана почти аналогична дисплею iPhone X.


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