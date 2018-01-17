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Apple обвинили в умышленной ликвидации улик о замедлении iPhone

Вчера, 19:52

Компанию Apple обвиняют в ликвидации улик про замедление смартфонов iPhone.

Одна из фирм требует отменить ликвидацию батарей старых гаджетов iPhone. Ее представители сообщают, что таким образом американская корпорация занимается утилизацией вещественных доказательств о специальном замедлении смартфонов. Компания DiCello Levitt Casey подает заявление в суд, потребовав запрета на законодательном уровне на ликвидацию аккумуляторов устройств, пока суд не сумеет доказать намеренного уменьшения производительности.
Прежде Apple высказалась о специальном замедлении процессоров iPhone, что сокращает скорость функционирования смартфонов и приводит к оперативному износу батарей. На корпорацию уже подали заявление 45 лиц после появления сведений об умышленном замедлении iPhone.
До этого назвали вероятную причину возгораний аккумуляторов в iPhone, в одном из них пострадал человек. Так, батареи крепятся внутри при помощи клейкой ленты. После их отделения, применив острый предмет, можно ненароком повредить запчасть с последующим возгоранием.


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