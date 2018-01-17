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Разработчики Samsung исправят «недостаток» iPhone X

Сегодня, 15:50

Разработчики из Samsung Electronics серьезно изучили все критические замечания, высказанные в адрес характеристик революционного смартфона iPhone X и, намерены в своих устройствах исправить «недостаток» специалистов из Apple. Речь идет о широком вырезе на экране.

Сообщается, что на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, появилась заявка на патент безрамочного смартфона, в котором лицевая камера с аккуратным вырезом, перенесена в правый верхний угол. Таким образом разработчики следующих моделей Samsung намерены переиграть основных конкурентов более стильным дизайном мобильного устройства.

Кроме того, в заявке даны уникальные на сегодняшний день размеры и соотношение сторон, а именно 19х9. Также имеется виртуальная кнопка Home, которая долгое время была «изюминкой» iPhone предыдущих поколений. По мнению экспертов, этот дизайн может быть применен для ожидаемого всеми любителями смартфонов Samsung, модели Note 9, выход которого анонсирован на конец этого года.


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