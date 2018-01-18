Британские ученые разработали самую надежную квантовую систему связи

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Британские ученые заявили об окончании разработки квантовой связи между городами, которая по своей надежности пока не имеет аналогов. Уникальной системой, на которую было потрачено 270 миллионов фунтов стерлингов, уже заинтересовались военные и силовые структуры.

По словам исследователей, их разработка дает возможность упредить возможность взлома любых шифров и алгоритмов после массового появления квантовых компьютеров. Новая система предполагает обнаружение «квантовой» составляющих устройств, которые вторгаются в сеть. То есть при распознавании корреляций будет исключено постороннее вмешательство. В ходе разработки системы применялись способности искусственного интеллекта к машинному обучению.

Законы квантовой механики полностью исключают посторонний взлом без точного знания секретного шифра. Работа криптологов даже при наличии квантовых компьютеров не приведет к дешифровке новой системы связи. Пока что ученые работают над поэтапным тестированием системы и только через несколько лет ее возможности будут применены в реальных условиях.