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Все участники Олимпиады-2018 получат уникальный Samsung Galaxy Note 8

Сегодня, 11:09

Южнокорейская компания Samsung специально для зимних Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане выпустить эксклюзивную версию своего флагманского смартфона Galaxy Note 8. Уточняется, что телефон получат абсолютно все участники спортивных состязаний.

Уточняется, что Samsung стал официальном партнёром зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Поэтому участникам подарят Galaxy Note 8 абсолютно бесплатно.

Местные информационные агентства сообщают, что Samsung планирует выпустить всего четыре тысячи эксклюзивных смартфонов, которые будут иметь специальный олимпийский дизайн. Корпус аппарата выполнят в белом цвете, а на задней панели разместятся золотые кольца.

Представители южнокорейской компании Samsung добавляют, что Galaxy Note 8 с обновлённым дизайном будет также содержать в себе специальные тематические обои и программу, в которой уместится вся информация о зимних Олимпийских играх-2018.

Ранее сообщалось, что российская компания Caviar в скором времени выпустит для продажи iPhone X, задняя крышка которых будет изменена. На ней расположатся рисунки в честь победы сборной СССР на различных ОИ.


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