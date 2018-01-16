ТОП-7 вещей, в которых телефоны Google лучше и хуже Samsung

Вчера, 19:49

Эксперты проанализировали Android на смартфонах Google и Samsung и определили 4 функции, в которых американцы превосходят корейцев, и 3 вещи, в которых проигрывают им.





Телефоны Pixel могут похвастаться фирменным ассистентом, который «на рынке» уже долгое время. Помощник Samsung Bixby «родился» только в 2017 году и ещё много не умеет, и специалистам не кажется, что разработчики стараются его учить. Google всегда вовремя и качественно обновляет приложения, тогда как Samsung концентрируется на чём-то другом. Для примера можно взять почту Google и Samsung и всё станет понятно. Также американцы одними из первых обновляют ОС своих устройств до новой версии. Samsung отстаёт не на много, но отстаёт.



Ещё детище Google имеет простой интерфейс. Южнокорейцы любят всё усложнять, но в этом есть и плюс: такая усложнённая навигация открывает более широкий спектр опций для файлов. У корейцев развит уровень персонализации: можно удалить почти всю фирменную продукцию, заменив её «конкурентом», и продуктивность не пострадает. На что Samsung тратит много времени, так это инновации. Они могут не работать или кануть в лету, но важно то, что прогресс не останавливается ни на минуту, о чём можно судить по последним патентам корпорации.