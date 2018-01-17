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СевГУ продемонстрирует антропоморфного робота

Сегодня, 03:15

Представители отдела информационной политики и корпоративных СМИ СевГУ сообщает, что госуниверситет продемонстрирует антропоморфного робота под именем SAR-400. День открытых дверей состоится 21 января.

SAR-400 представляет собой прототип известного Федора, первого антропоморфного робота, созданного с целью оказания помощи космонавту на борту и за бортом станции. Новый девайс имитирует только верхнюю часть тела человека. Робот поддается дистанционному управлению со стороны оператора, одетого в специализированный костюм, снабженный датчиком и 3D-шлемом.

Сотрудники центра «Мехатроника и робототехника» предлагают людям самостоятельно придумать имя для SAR-400. Сделать это можно при помощи голосования в паблике СевГУ в социальной сети «ВКонтакте» до седьмого февраля, а победитель мероприятия получит очень ценный приз.


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