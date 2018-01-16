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В Сингапуре поступят в продажу новые модели смартфонов Vivo V7 + и Y65

Сегодня, 11:31

Специалисты компании Vivo из Китая проинформировали, что новые модели смартфонов впервые появятся на рынке Сингапура. По словам разработчиков, это будут модели V7 + и Y65.

Президент китайской корпорации Vivo Лю Хун Бин проинформировал СМИ о том, что начиная с 20 января на территорию Сингапура будут поставляться фирменные смартфоны. По предварительным данным, уже в субботу можно будет приобрести в Сингапуре модели V7 + и Y65, а через некоторое время в стационарных магазинах появятся и другие версии мобильных аппаратов.

На данный момент представители компании не сообщают, сколько будут стоить смартфоны Vivo. Однако известно, что модель V7 + оснащен камерой на 24 Мп, а Y65 имеет всего 5 Мп.


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