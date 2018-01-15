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Систему надежности вооружений РВСН проверили на кондиционере

Вчера, 22:30

Модель для системы оценки остаточного ресурса вооружения и техники РВСН на основе нейросети отработали на кондиционере. Об этом написали в докладе «Королевских чтений» ученых Военной академии РВСН им. Петра Великого.

Исследователи решили поведать о своих испытаниях на кондиционере для системы оценки остаточного ресурса вооружения и техники. Основой опыта стала нейросеть. По мнению разработчиков выбранный объект кондиционер полностью выполнил все требования по снабжению и комплектации, необходимые для успешного эксперимента.

Также известно, что разработка заинтересовала других ученых в области развития оружия и военной техники. По мнению идейных авторов работы, интересным будет воспроизведение моделей для военной отрасли после полных исследований и описания возможности их реальной имплементации в работу Ракетных войск стратегического назначения. В активном доступе стали доступны материалы исследования и опытов ученых военного ВУЗа на сайте учебного заведения.


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