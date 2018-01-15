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В Сети появились первые фотографии нового смартфона HTC U12

Сегодня, 09:59

В Сети были опубликованы первые изображения нового флагмана HTC U12, который демонстрируют смартфон с разных сторон. Об этом сообщает информационный портал «Влад Тайм».

На днях пользователи Сети смогли впервые увидеть, как будет выглядеть следующая модель смартфона от тайваньского бренда HTC. Как и многие современные гаджеты мобильный аппарат будет безрамочным, а основной его особенностью станут основная и фронтальная камеры, которые будут двойными.

По бокам смартфона будут достаточно тонкие рамки, которые делают дизайн смартфона более современным. Кроме того, в HTC U12 будет встроен сканер отпечатков пальцев. О стоимости устройства и дате выхода пока ничего не сообщается.


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