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Разработчики презентовали китайский клон AirPower за $15

Вчера, 21:05

Китайские разработчики, которые славятся своими копиями устройств, готовы презентовать своё новое изобретение, которое в точности повторяет беспроводную зарядку AirPower, от корпорации Apple.

Компания из Купертино Apple разработала уникальное зарядное устройство AirPower, которое способно заряжать не только смартфоны, а также планшеты и «умные» часы. Новинка официально ещё не успела появиться в продаже, а китайские разработчики уже готовы продавать свой клон Mini AirPower за 15 американских долларов.

Специалисты из компании ChargerLab сообщили, что на беспроводную зарядку пользователи смогут одновременно поместить один смартфон, наушники AirPods и часы Apple Watch.


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