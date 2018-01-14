Разработчики презентовали китайский клон AirPower за $15

Вчера, 21:05

Китайские разработчики, которые славятся своими копиями устройств, готовы презентовать своё новое изобретение, которое в точности повторяет беспроводную зарядку AirPower, от корпорации Apple.

Компания из Купертино Apple разработала уникальное зарядное устройство AirPower, которое способно заряжать не только смартфоны, а также планшеты и «умные» часы. Новинка официально ещё не успела появиться в продаже, а китайские разработчики уже готовы продавать свой клон Mini AirPower за 15 американских долларов.

Специалисты из компании ChargerLab сообщили, что на беспроводную зарядку пользователи смогут одновременно поместить один смартфон, наушники AirPods и часы Apple Watch.