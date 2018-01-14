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Стали известны скрытые функции в Instagram для обработки фотографий

Вчера, 16:57

С каждым годом соцсеть Instagram продолжает набирать популярность. Именно по этой причине специалисты рассказали, как можно использовать сеть максимально полезно и публиковать самые интересные снимки.

В первую очередь следует разобраться с фильтрами в Instagram. В сети существуют 40 фильтров, из них стоит отобрать 10-15, которые максимально подойдут для обработки фотографий. Обычно пользователи не пользуются больше 15 фильтров. Также существует специальный слайдер, который поможет изменить интенсивность фильтров на фотографиях.

В Instagram также можно осветлять фотографии, затемнять, а также менять контрастность и ставить различные рамки. Редко кто знает о функции Lux, которая находится вверху экрана. Данная функция автоматически улучшает цветокоррекцию снимки.


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