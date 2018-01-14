На рекламный ролик Chrome появилась злая пародия от Microsoft

Вчера, 16:09

Реклама Google «Chrome: Now Everywhere» (Chrome: теперь повсюду) набирает новую популярность. Причиной стал ролик-пародия компании-конкурентов Microsoft, которые высмеяли возможности Google.

Компания Google с целью популяризации собственных ресурсов провела рекламную кампанию «Chrome: Now Everywhere» (Chrome: теперь повсюду). Чтобы привлечь новых клиентов и удержать своих почитателей креативный отдел Google создал ролик, который выполнил свои задачи и достиг цели увеличения аудитории.

Так, Microsoft сняли свою версию аналогичного ролика, где выполнили скрытую задачу Google в привлечении клиентов. Также, в Microsoft смогли придумать рекламный слоган «Вы не должны были увидеть это видео. Если вы, конечно, не работаете в Microsoft».

Видео появилось анонсом в блоге iCosmoGeek, затем его подхватили Los Angeles Times. Пользователи обеих марок заявляют о неоправданности пародий друг-друга конкурентами.

Суть послания в видео от Microsoft: «Google следит за всем, что вы делаете – где вы, кому вы звоните, что вы ищите, содержание вашей почты, содержание ваших разговоров, кто ваши друзья, какие приложения вы приобретаете, что вы покупаете, что вы слушаете – и использует это, чтобы нажиться на вас».