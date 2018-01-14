Эксперты: Камера смартфона Lumia 950 XL является одной из лучших

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Опытные американские эксперты выяснили, что камера смартфона Lumia 950 XL является одной из самых высококачественных и может конкурировать даже с продуктами «яблочной» компании.

Аналитики проинформировали, что два года смартфон Lumia 950 XL являлся абсолютным лидером по качеству камеры. Теперь их опередили последние смартфоны компаний Apple и Samsung, которые оснащены двойной камерой, а качество видеосъёмки обещает быть в 4К.

Однако специалисты назвали смартфоны корпорации Microsoft, а именно Lumia 1020, Lumia 1520/930 и Lumia 950, одними из наиболее подходящих для видео и фотосъёмки. Сообщается, что популярность гаджетов в 2018 году только возрастет из-за их демократической стоимости.