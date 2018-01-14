WhatsApp заставит людей включать видеосвязь и покупать телефоны

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Разработчики приложения WhatsApp готовят обновление, которое в результате заставит каждого пользователя использовать видеосвязь и менять телефон.





WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров в мире, который позволяет отправлять сообщения, звонить и использовать видеозвонки. Однако последняя функция редко привлекает пользователей любого похожего приложения, что обесценивает проект в целом. В WhatsApp решили изменить это, выпустив обновление.



Суть апгрейда заключается в отправлении собеседнику запроса на видеозвонок. Примечательно, что обычный разговор при этом не прерывается, даже если собеседник запрос отклонил. Зачастую люди переходят к видео в крайних случая, но теперь, по мнению компании, они станут делать это чаще.



Пока обновление появилось у тех, кто подписан на тестирование бета-версий WhatsApp и владеет старыми моделями смартфонов. Также функция доступна для одиночных звонков, но в будущем режим конференции будет добавлен. Журналисты «Виста Ньюс» рассказали, что компания намерена завершить выпуск обновлений для старых моделей, поэтому просит пользователей обновить свои гаджеты до современных.