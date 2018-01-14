Смартфон Sharp Aquos S3 стал аналогом iPhone X

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Новый телефон Sharp Aquos S3 будет аналогом Iphone X. Одним из главных преимуществ данного гаджета станет сканнер отпечатка пальца, находящийся на задней крышке.

Более свежие и подробные данные про смартфон будут изложены во время его официального показа. На данный момент стало известно, что Sharp будет иметь 5,99-дюймовый экран. В целом, аппарат очень неплох. Но это не касается собственно цены. Производители в США хотят выставить на него рекордную цену в 999 долларов. При этом в российских магазинах он стоит 80 тысяч рублей. Поэтому разница ощущается сразу. По некоторым данным, анонс планируется на 16 января этого года.

Конечно, смартфон имеет много интересного, например двойная камера, а также слот карты памяти до 256 ГБ. Смотря на это устройство становится понятно, что дизайнеры опирались на Iphone x, так как данный флагман слишком похож на продукт Apple внешними данными.